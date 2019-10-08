TWO CHILDREN HIT BY A CAR IN UPSON CO.

ACCORDING TO UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE TWO 11 YEAR OLD FEMALES WERE LIFE-FLIGHTED TO A TRAUMA CENTER AFTER THEY WERE STRUCK BY A CAR ON HIGHWAY 74 WEST, TUESDAY AROUND 5PM.
THE SHERIFF TOLD 101 NEWS THE TWO WERE WALKING WESTBOUND ABOUT A QUARTER OF A MILE FROM CREST LANE, WHEN THEY DARTED INTO TRAFFIC AND WERE HIT BY A VEHICLE. THE MOTORIST STOPPED AND WAS COOPERATING WITH LAW OFFICERS.
TWO HELICOPTERS WERE DISPATCHED TO THE ACCIDENT SCENE.
SHERIFF KILGORE SAID THE ACCIDENT HAS BEEN TURNED OVER TO THE GA. STATE PATROL FOR INVESTIGATION.
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