EARLY VOTING FOR TUESDAY'S ELECTION

EARLY VOTING ENDS FRIDAYI IN GEORGIA FOR TUESDAY'S NOVEMBER 5TH ELECTION. SEVERAL RACES ARE ON THE BALLOT—MAYOR OF THOMASTON AND GRIFFIN, SOME GRIFFIN COMMISSION RACES, AND AN E-SPLOST IN SPALDING COUNTY , A PIKE COUNTY COMMISSION RACE , AND MILNER COUNCIL RACES.
AS OF THURSDAY ONLY 157 VOTES CAST OF 5600 REGISTERED IN THE CITY OF THOMASTON MAYOR'S RACE BETWEEN INCUMBENT J.D. STALLINGS AND JOLEE BENTON.
IN PIKE COUNTY FOR DISTRICT 3 COUNTY COMMISSION—LIGHT VOTING 70—VOTES CAST AND IN THE CITY RACES 58 VOTES CAST. THIS IS THE FIRST TIME CITY AND COUNTY ELECTIONS ARE BEING COMBINED.
AFTER TWO WEEKS OF EARLY VOTING IN SPALDING COUNTY ABOUT 1300 VOTES CAST.
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