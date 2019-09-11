UPDATE; ACCIDENT AT T-U GOVERNMENT COMPLEX

A SENIOR CITIZEN SERIOUSLY INJURED IN AN ACCIDENT AT THE THOMASTON-UPSON GOVERNMENT COMPLEX DRIVE-THRU LAST FRIDAY , PASSED AWAY TUESDAY AT A MACON HOSPITAL.
POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAID MRS. BETTY JO BARFIELD ALLEN, AGE 84 WAS TRAPPED BETWEEN HER CAR DOOR AND A METAL POST AFTER SHE PULLED INTO THE DRIVE-THRU STATION TO PAY A UTILITY BILL.
CHIEF RICHARDSON TOLD 101 NEWS, MS. ALLEN OPENED HER CAR DOOR AFTER DROPPING THE PAYMENT CANISTER. AS SHE REACHED DOWN FOR IT SHE APPARENTLY TOOK HER FOOT OFF THE BRAKE OF THE LEXUS SUV—AND IT ROLLED FOWARD , PINNING HER BETWEEN THE CAR DOOR AND THE POLE.
EMT'S ARRIVED AND FOUND HER UNCONSCIOUS—SHE WAS REVIVED AND LIFE FLIGHTED TO A MACON HOSPITAL.
No comments:
Post a Comment