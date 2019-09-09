Monday, September 9, 2019

SERIOUS ACCIDENT AT THE T-U GOVT. COMPLEX

ACCORDING TO THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON AN ELDERLY FEMALE MOTORIST WAS RESUSCITATED BY EMT'S AFTER SHE WAS PINNED BETWEEN HER CAR DOOR AND A METAL POST AT THE GOVERNMENT COMPLEX DRIVE-THRU WINDOW—FRIDAY AFTERNOON.

CHIEF RICHARDSON DECLINED TO RELEASE THE VICTIM'S NAME, BUT SHE REPORTEDLY IS IN CRITICAL CONDITION AT A MACON HOSPITAL AFTER BEING LIFE-FLIGHTED FOLLOWING THE ACCIDENT.

SHE WAS APPARENTLY PINNED-IN FOR SEVERAL MINUTES AND WHEN SHE WAS DISCOVERED WAS UNCONSCIOUS AND HAD NO PULSE .

THE CHIEF SAID IT APPEARS SHE PULLED-UP TO PAY HER UTILITY BILL , LEFT HER CAR IN DRIVE AND POSSIBLY DROPPED THE PAYMENT CYLINDER, OPENED HER CAR DOOR, REACHED DOWN FOR IT , TOOK HER FOOT OFF THE BRAKE AND THE CAR ROLLED FOWARD AND PINNED HER BETWEEN THE CAR DOOR AND A METAL POST AT THE DRIVE-THRU STATION.


THE CHIEF SAID HE WAS TOLD SHE HAD SOME BROKEN RIBS.  
Posted by WTGA AM & FM at 6:55 PM

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