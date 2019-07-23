GRIFFIN BOY HIT ON HIS BIKE

A 10 YEAR OLD BOY ON HIS BICYCLE STRUCK BY A CAR IN GRIFFIN FRIDAY ON BAPTIST CAMP ROAD IS RECOVERING AFTER BEING TRANSPORTED TO EGLESON CHILDREN'S HOSPITAL. 10 YEAR OLD JERIMIAH HAMBY SUFFERED A BROKEN KNEE, HIP FRACTURE, AND A CUT TO THE FOREHEAD AND HAS UNDERGONE SURGERY.
HIS MOTHER TERRELL HAMBY SAID A GO FUND ME PAGE HAS BEEN SET UP TO HELP WITH MEDICAL BILLS.
GRIFFIN POST GSP SAID A WITNESS SAID THE BOY DID NOT LOOK BEFORE TRAVELING INTO THE INTERSECTION OF BAPTIST CAMP ROAD AND KILGORE ROAD.
THE MOTORIST , 17 YEAR OLD GENEVIEVE ROSE DOXAKIS OF GRIFFIN STOPPED AND REMAINED ON THE SCENE AND WILL NOT BE CHARGED.
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