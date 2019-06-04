THOMASTON MAN MISSING FOR A WEEK

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON TOLD 101 NEWS—HIS OFFICERS, JOINED THE GBI AND STATE DNR AND TALBOT COUNTY DEPUTIES TUESDAY TO SEARCH FOR A THOMASTON MAN MISSING ALMOST A WEEK OFF HIGHWAY 85 IN TALBOT COUNTY.
54 YEAR OLD RICHARD PITTS LEFT HOME WED. MAY 29TH AND HIS CAR WAS FOUND WITH THE KEYS IN IT LAST FRIDAY BY GSP IN THE MIDDLE OF HIGHWAY 85 IN TALBOT COUNTY.
THERE WAS A REPORT SOMEONE SAW HIM IN MANCHESTER, SATURDAY BUT ITS UNCONFIRMED. THE CHIEF SAYS THERE ARE NO SIGNS OF FOUL PLAY BUT ANYONE WHO KNOWS THE WHEREABOUTS OF RICHARD PITTS CALL 911.
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