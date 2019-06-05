A NEW ALCOHOL LICENSE FOR THOMASTON?

A THOMASTON CITY COUNCIL COMMITTEE WILL LOOK AT CHANGING ITS ALCOHOL ORDIANCE, PERHAPS DROPPING THE REQUIREMENT THAT POURING LICENSE HOLDERS PROVIDE 50% OF REVENUE IN FOOD SALES.
AT TUESDAY'S MEETING, CITY MANAGER RUSSELL THOMPSON SAID THE GOLF COURSE HAS A LICENSE BUT NO LONGER HAS A RESTAURANT AND THE IDA HAS BEEN WORKING TO RECRUIT A MORE UPSCALE HOTEL—AND THE BIG CHAINS PROBABLY WOULD NOT BE INTERESTED IF THEY COULD NOT HAVE A BAR WITHOUT HAVING A RESTAURANT.
COUNCIL ATTORNEY JOEL BENTLEY ADVISED—IT MIGHT BE BEST TO DRAFT A NEW ALCOHOL ORDIANCE, AS IT IS 20 YEARS OLD.
AT THE PREVIOUS MEETING, COUNCIL ADDED AN AMENDMENT TO THE ALCOHOL LICENSE TO PROHIBIT POP-UP NIGHT CLUBS FROM ILLEGAL SALES VIA BROWN BAGGING. ESTABLISHMENTS THAT HAVE NO ALCOHOL LICENSES.
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