UPSON S.O. THOMASTON P.D. WILL HOLD MEETING ABOUT EMANCIPATION PROCLAMATION CELEBRATION

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE AND THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON WILL MEET WITH THE EMANCIPATION PROCLAMATION COMMITTEE AND ORGANIZERS OF THE DANIEL STREET/BETHEL STREET EVENT MEMORIAL DAY WEEKEND, TO DISCUSS CONCERNS AND GET INPUT ON HOW TO MAKE THE CELEBRATION A CONTINUING SUCCESS.
CTIZENS ARE ALSO INVITED TO THE MEETING, THURSDAY, JUNE 6TH AT 6PM AT STONEWALL WORSHIP CENTER ON PARK LANE.
SHERIFF KILGORE TOLD 101 NEWS—A HOUSEPARTY WITH HUNDREDS OF PATRONS AT 2172 BUTLER STREET IN LINCOLN PARK, WITH LOUD MUSIC, ALCOHOL FROM A MAKE-SHIFT BAR , MARIJUANA USE, AND CARS BLOCKING THE STREET HAD TO BE CLOSED-DOWN AT 1AM, SATURDAY MAY 25TH. TWO ARRESTED FOR HAVING A DISORDERLY HOUSE.
CHIEF RICHARDSON TOLD US IN THE CITY OF THOMASTON SOME GRIFFIN GUYS STARTED A FIGHT AS THE STREET PARTY AT DANIEL AND BETHEL STREETS WAS ENDING THAT SATURDAY NIGHT BUT THERE WERE NO ARRESTS. AN OUTDOOR CHURCH SERVICE SUNDAY MORNING ON THE STAGE WHERE THE STREET PARTY WAS HELD HAD TO BE WARNED TO TURN DOWN THE VOLUME AFTER ANOTHER NEAR-BY CHURCH COMPLAINED TO POLICE THE LOUD MUSIC WAS INTERFERING WITH THEIR WORSHIP.
SHERIFF KILGORE SAID THE MEETING IS AIMED AT GETTING SUGGESTIONS ON HOW TO MAKE IMPROVEMENTS TO THE CELEBRATION WHILE CURBING ROWDY BEHAVIOR.
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