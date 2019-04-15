WRECK AT SILVERTOWN TRAFFIC LIGHT

ACCORDING TO THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON--TWO SERIOUS INJURIES REPORTED SUNDAY AT THE SILVERTOWN TRAFFIC LIGHT WHEN A FORD EXPLORER HEADED NORTHBOUND, ALLEGEDLY RAN THE TRAFFIC LIGHT AND WAS STRUCK BY ANOTHER VEHICLE CAUSING THE SUV TO FLIP.
THE CHIEF SAID A FEMALE WAS EJECTED— AND A WITNESS TOLD ZOOM NEWS SHE WAS THROWN THROUGH THE FRONT WINDSHIELD AND THAT OCCUPANT AND ANOTHER PERSON WERE TRANSPORTED TO MACON MEDICAL CENTER.
NO INFORMATION ON THE MALE DRIVER OF THE OTHER VEHICLE. CHIEF RICHARDSON SAID POST 26 GA. STATE PATROL-THOMASTON IS INVESTIGATING THE ACCIDENT.
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