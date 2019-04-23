THOMASTON FIRE DEPART. LADDER TRUCK DELIVERED

THOMASTON FIRE CHIEF RENEE HARRIS HAS ANNOUNCED THE NEW MILLION DOLLAR LADDER TRUCK HAS BEEN DELIVERED AND IS IN FORSYTH, GA. BEING EQUIPPED.
THE FIRE TRUCK IS FROM A TOP MANUFACTURER—PIERCE--AND THE FIRE CHIEF AND SEVERAL OFFICERS VISITED THE PLANT IN APPLETON, WISCONSIN DURING PRE-CONSTRUCTION AND FINAL INSPECTION.
ALL MEMBERS OF THOMASTON FIRE WILL RECEIVE SPECIALIZED TRAINING MAY 7TH THRU MAY 14TH—WHICH IS PART OF THE PURCHASE PRICE.
CHIEF HARRIS SAYS THE NEW 107 FOOT AERIAL LADDER WILL SERVICE THE CITY OVER THE NEXT 20 YEARS AND ITS THE FIRST NEW LADDER TRUCK EVER PURCHASED BY THE CITY COUNCIL.
IT WON'T FIT IN THE FIRE STATION ON WEST THOMPSON SO CITY HALL HAS SIGNED AN AGREEMENT WITH COMMUNITY AMBULANCE TO KEEP IT AND A TWO MEN CREW AT EMS HEADQUARTERS OFF 36 EAST AND COMMUNITY WILL KEEP AN AMBULANCE AND CREW AT THE FIRE STATION,
A WET DOWN CEREMONY WILL BE HELD IN THE NEXT COUPLE OF WEEKS TO COMMEMORATE THE ARRIVAL OF THE NEW FIRE ENGINE.
No comments:
Post a Comment