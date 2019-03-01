ONE CHARGE OF 3 DISMISSED AGAINST JUDGE CRAWFORD

VIRGIL BROWN—ATTORNEY FOR SUPERIOR COURT JUDGE ROBERT MACK CRAWFORD TOLD ZOOM NEWS THIS WEEK—ONE OF THREE ALLEGATIONS FILED BY THE STATE JUDICIAL QUALIFCATIONS COMMISSION HAS BEEN DISMISSED.
AN ETHICS HEARING AIMED A REMOVING THE SUSPENDED JUDGE FROM OFFICE STARTED MONDAY, BUT WAS CONTINUED UNTIL MARCH 22ND.
ATTORNEY BROWN TOLD US--PIKE COUNTY CLERK OF COURT CAROLYN WILLIAMS TESTIFIED DURING THE HEARING—SHE WAS NOT ORDERED OR PRESSURED BY JUDGE CRAWFORD TO PAY HIM $15,000— FROM THE COURT REGISTRY, SO THAT CHARGE HAS BEEN DISMISSED BY J.Q.C. THE JUDGE CLAIMS THE FUNDS WERE LEGAL FEES OWED HIM FROM A REAL ESTATE CASE WHEN HE WAS A PRACTICING ATTORNEY.
JUDGE CRAWFORD TESTIFED DURING MONDAY'S HEARING—BUT WILL PRESENT HIS CASE MARCH 22ND.
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