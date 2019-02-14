TYE FAGAN AND COACH HUGH DURHAM ON PRE-GAME SHOW SAT

THE GA. BULLDOGS LOST TO OLE MISS LAST SATURDAY IN A BLOW-OUT BUT UL'S TY FAGAN SCORED A 3-POINTER FOR THE DAWGS AND HAD A BLOCKED SHOT. AT HALFTIME HOOPS LETTERMEN GOING BACK TO THE 50'S WERE RECOGNIZED AND SCOTT WALLER, SON OF THE LATE JERRY WALLER OF RE LEE AND GORDON MILITARY STARDOM WAS THERE FOR HIS FATHER—WHO IS STILL 5TH IN CAREER REBOUNDS FOR UGA WITH 867 AND HE DID IT IN ONLY TWO YEARS AS ALL-SEC 1964 THRU 66.
COACH HUGH DURHAM WHO TOOK UGA TO THE FINAL 4 WAS SALUTED AND ZOOM SPORTS INTERVIEWED COACH DURHAM AND TY FAGAN AFTER THE GAME.
THAT'S A FEATURE OF THE 5PM PRE-GAME SHOW OF SATURDAY'S UL GAME WITH RICHMOND ACADEMY IN THE STATE PLAY-OFFS.
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