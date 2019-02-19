Tuesday, February 19, 2019

NEW ANIMAL SHELTER FOR SPALDING CO. ?

A CHANGE OF PLANS FOR REHABBING THE CURRENT ANIMAL SHELTER IN SPALDING COUNTY. AT MONDAY'S MEETING THE BOARD DECIDED TO BUILD A NEW ONE—AFTER A RECOMMENDATION BY ARCHITECT RUSTY MCCALL.

THE ARCHITECT SAYS THE CURRENT ANIMAL SHELTER IS TOO FAR GONE TO TURN AROUND AND WITH THE $1.4 MILLION IN SPLOST MONEY AVAILABLE—PLANS APPEAR TO BE TEARING DOWN THE OLD YDC BUILDING NEAR-BY AND BUILDING A NEW FACILILTY ON THAT FOOTPRINT—IT ALREADY HAS A PARKING LOT.


COUNTY MANAGER WILLIAM WILSON GOT PERMISSION TO SPEND $22,000 TO REMOVE THE ASBESTOS FROM THE OLD YDC—WHICH WAS GOING TO BE TORN-DOWN ANYWAY.  
Posted by WTGA AM & FM at 11:49 AM

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