THOMASTON LINK TO MISSING LAMAR CO. MAN?

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON TOLD ZOOM NEWS HE HAS OFFERED HIS ASSISTANCE TO CLAYTON COUNTY AND FOREST PARK AUTHORITIES AFTER A COUPLE FROM THOMASTON WAS ARRESTED ON ROBBERY CHARGES THURSDAY IN CLAYTON COUNTY.
CHIEF RICHARDSON SAID THE INVESTIGATION IS FOCUSED ON POSSIBLE INVOLVEMENT OF THE COUPLE IN THE DISAPPEARANCE OF A LAMAR COUNTY TRUCK DRIVER, 46 YEAR OLD RODERICK CRAWFORD, MISSING SINCE FRIDAY WHEN HE TOLD FAMILY HE WAS GOING TO CHECK ON HIS WORK SCHEDULE AT A MILNER FLOUR MILL.
T.P.D. CAPTAIN MONICA SNIPES WAS IN CLAYTON COUNTY WEDNESDAY FOR A BRIEFING WITH OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCIES ABOUT THE INVESTIGATION THAT INVOLVES MULTIPLE LAW ENFORCEMENT JURISDICTIONS, AND THE GBI.
CRAWFORD'S CELL PHONE IS REPORTED TO HAVE LAST PINGED THE CELL TOWER IN DOWNTOWN THOMASTON ON NORTH CHURCH STREET NEAR THE THOMASTON FIRE DEPARTMENT-- WELL BEYOND HIS INTENDED DESTINATION IN LAMAR COUNTY.
LAMAR COUNTY SHERIFF BRAD WHITE SAYS SHORTLY BEFORE HIS DISAPPEARANCE CRAWFORD CALLED HIS WIFE AS SHE GOT OFF WORK, AS HE USUALLY DOES. HIS SUV WAS FOUND ABANDONED TUESDAY IN CLAYTON COUNTY.
CHIEF RICHARDSON WOULD NOT I.D. THE ARRESTED COUPLE, BUT SAID THE MALE IS FROM THOMASTON AND HE AND THE FEMALE LIVED TOGETHER IN UPSON COUNTY FOR A BRIEF TIME AND THE CHIEF ADDED NONE OF THEIR SUSPECTED CRIMES OCCURED IN THOMASTON.
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