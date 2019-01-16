HOLLIS ELECTED CHAIR T-U BOARD OF ED 2019

ON A 4-3 VOTE TUESDAY, THE THOMASTON-UPSON BOARD OF EDUCATION ELECTED VETERAN SCHOOL BOARD MEMBER JACQUELINE HOLLIS CHAIR FOR 2019 AND JAY EUBANKS WAS ELECTED VICE-CHAIR BY UNANIMOUS VOTE.
MS. HOLLIS , VICE-CHAIR IN 2018 WAS NOMINATED BY ANGELINE MCGILL AND HOLLIS, MCGILL, SHELIA HALL AND THE NEW MEMBER OF THE BOARD, BRIAN SALTER VOTED FOR HOLLIS AS CHAIR.
BOARD MEMBER LEON FOWLER NOMINATED JAY EUBANKS FOR CHAIRMAN AND FOWLER, EUBANKS, AND STEVE SADLER VOTED FOR EUBANKS.
No comments:
Post a Comment