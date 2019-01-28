FATAL TRAFFIC ACCIDENT IN UPSON CO. SAT.

UPSON COUNTY SHERIFF DAN KILGORE SAYS HE HAS TURNED A FATAL TRAFFIC ACCIDENT OVER TO THE GA. STATE PATROL TO INVESTIGATE—AN ACCIDENT SATURDAY EVENING ON 36 EAST NEAR TRICE CEMETERY ROAD THAT RESULTED IN THE DEATH OF MATTEW SMALLWOOD OF THOMASTON.
THE SHERIFF SAID SMALLWOOD WAS RIDING A MOTORCYCLE AND AN SUV DRIVER FROM LAMAR COUNTY TURNED IN FRONT OF HIM—THAT MOTORIST, BRIAN KEITH LOGAN OF BARNESVILLE WAS ARRESTED AND CHARGED BY THE GSP WITH FELONY HOMOCIDE BY VECHILE IN THE IST DEGREE, DUI , RECKLESS DRIVING, FAILURE TO EXERCISE DUE CARE, AND FAILURE TO YIELD RIGHT OF WAY, TURNING LEFT.
BOND WAS SET AT $20,000 AT THE UPSON COUNTY JAIL.
STATE TROOPER CLAYTON JONES OF POST 26 IS INVESTIGATING THE ACCIDENT.
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