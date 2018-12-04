TWO TRAPPED IN ELEVATOR AT TUAC EVENT

A YOUNG WOMAN AND A TODDLER WERE STUCK IN AN ELEVATOR FOR OVER HALF AN HOUR WHEN IT LOST POWER AT THE UL FINES ARTS CENTER DURING A TUAC EVENT MONDAY EVENING.
ROCK HILL FIRE DEPARTMENT CHIEF ALLEN YARBROUGH TOLD ZOOM NEWS , THE FEMALE USED THE EMERGENCY SPEAKER IN THE ELEVATOR TO CALL FOR HELP AFTER IT LOST POWER ON THE 2ND FLOOR . THE FIRE DEPARTMENT TRIED TO FORCE OPEN THE DOOR WITH A CROWBAR BUT IT WOULDN'T BUDGE.
THOMASTON-UPSON SCHOOLS FACILITIES DIRECTOR MARK ELLINGTON WAS DISPATCHED AND HE BROKE INTO THE BOX IN THE ELEVATOR CONTROL ROOM AND USED A KEY TO OPEN THE DOOR.
CHIEF YARBROUGH SAID THE ELEVATOR WAS SCHEDULED FOR ROUNTINE INSPECTION BY THE STATE ON TUESDAY.
UPSON S.O. ALSO RESPONDED.
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