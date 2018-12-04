Tuesday, December 4, 2018

TWO TRAPPED IN ELEVATOR AT TUAC EVENT

A YOUNG WOMAN AND A TODDLER WERE STUCK IN AN ELEVATOR FOR OVER HALF AN HOUR WHEN IT LOST POWER AT THE UL FINES ARTS CENTER DURING A TUAC EVENT MONDAY EVENING.

ROCK HILL FIRE DEPARTMENT CHIEF ALLEN YARBROUGH TOLD ZOOM NEWS , THE FEMALE USED THE EMERGENCY SPEAKER IN THE ELEVATOR TO CALL FOR HELP AFTER IT LOST POWER ON THE 2ND FLOOR . THE FIRE DEPARTMENT TRIED TO FORCE OPEN THE DOOR WITH A CROWBAR BUT IT WOULDN'T BUDGE.

THOMASTON-UPSON SCHOOLS FACILITIES DIRECTOR MARK ELLINGTON WAS DISPATCHED AND HE BROKE INTO THE BOX IN THE ELEVATOR CONTROL ROOM AND USED A KEY TO OPEN THE DOOR.

CHIEF YARBROUGH SAID THE ELEVATOR WAS SCHEDULED FOR ROUNTINE INSPECTION BY THE STATE ON TUESDAY.


UPSON S.O. ALSO RESPONDED.  
Posted by WTGA AM & FM at 4:11 PM

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