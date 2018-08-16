PLEA IN GRIFFIN COLD CASE MURDER

IN SPALDING COUNTY SUPERIOR COURT—ACCORDING TO GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT DISTRICT ATTORNEY BENJAMIN COKER THE CO-DEFENDANT IN THE TIMOTHY COGGINS COLD CASE MURDER , ENTERED A GUILTY PLEA THURSDAY BEFORE JUDGE FLETCHER SAMS.
BILL MOORE SR. WAS SENTENCED TO 30 YEARS—20 TO SERVE IN PRISON, FOLLOWED BY 10 YEARS PROBATION AND BANISHMENT FROM THE 4 COUNTIES IN THE GRIFFIN CIRCUIT. MOORE WAS SENTENCED TO A LESSER CHARGE THAN MURDER—HE PLED TO VOLUNTARY MANSLAUGHTER AND CONCEALING THE DEATH OF ANOTHER. MOORE WAS SCHEDULED FOR TRIAL IN THE NEXT FEW WEEKS.
MOORE'S CO-DEFENDANT FRANKIE GEBHARDT WAS CONVICTED BY A SPALDING COUNTY JURY WEEKS AGO AND SENTENCED TO LIFE IN PRISON FOR THE 34 YEAR OLD MURDER OF COGGINS. AUTHORITIES SAID COGGINS WAS MURDERED FOR SOCIALIZING WITH A WHITE WOMAN.
GEBHARDT WAS CALLED THE LEAD AGGRESSOR IN THE CASE—EVIDENCE FROM THE CRIME WAS FOUND IN AN OLD WELL WHERE GEBHARDT ONCE LIVED.
D.A. COKER TOLD ZOOM NEWS—IT WAS A DIFFICULT CASE, A TOUGH CASE, BUT HOPEFULLY THE COGGINS FAMILY CAN FIND SOME CLOSURE—AND IN HIS OPINION JUSTICE HAS BEEN SERVED.
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