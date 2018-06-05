THOMASTON MAN SUSPECT IN INFANT'S DEATH IN ALA

A MAN FROM THOMASTON—SUSPECTED IN THE MURDER OF A 6-MONTH OLD BABY IN DOTHAN, ALABAMA—WAS SHOT AND CAPTURED EARLY MONDAY IN BRONSON, FLORIDA.
ACCORDING TO NEWS 4 TV IN JACKSONVILLE--28 YEAR OLD CARLTON JAMES MATHIS THREATENED AN SUV DRIVER AT GUNPOINT AND WAS SHOT BY A SWAT TEAM MEMBER AT A FLORIDA APARTMENT COMPLEX—TREATED AT THE E.R. AND BOOKED INTO JAIL.
SHERIFF DAN KILGORE SAID MATHIS IS IN THE UPSON COUNTY JAIL DATA BASE FOR ARMED ROBBERY AT NORTHSIDE SHELL AROUND 2008. MATHIS SERVED TIME FOR THAT STICK-UP—BUT IS ALSO CURRENTLY WANTED FOR AN APRIL ARMED ROBBERY AT A GAS STATION IN GAINESVILLE, GA.
THE BABY WAS FOUND DECEASED WRAPPED IN A BLANKET IN A FREEZER IN A DOTHAN MOTEL ROOM. AUTHORITIES SAID THEY ARE UNCLEAR ABOUT THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INFANT AND MATHIS.
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