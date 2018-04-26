LAW SUIT FILED OVER HARPER EVENTS VENUE, ROLAND RD.

ZOOM NEWS HAS CONFIRMED A LAW SUIT HAS BEEN FILED IN UPSON SUPERIOR COURT BY ANN CAROL DANIEL TO STOP THE OPERATION OF AN EVENTS VENUE ON ROLAND ROAD OWNED BY STEVE HARPER --- APPROVED BY UNANIMOUS VOTE OF THE UPSON COUNTY BOARD OF COMMISSIONERS.
DURING THE PUBLIC HEARING MS. DANIEL WHO LIVES NEAR-BY AND HER ATTORNEY BOB LOVETT OF MACON CHARGED THAT THE WEDDINGS AND EVENTS CENTER WOULD CREATE TRAFFIC ISSUES, EXCESSIVE NOISE AND WOULD DISTURB THE RURAL NATURE OF THE COUNTRYSIDE.
UPSON COUNTY PLANNING DIRECTOR DOUG CURRIER SAID HE HAS BEEN TOLD A LAW SUIT WAS FILED BUT HE HAS NOT SEEN A COPY .
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