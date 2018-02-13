UPSON PLANNING BOARD GREEN LIGHTS EVENT VENUE

NEIGHBORS OPPOSED TO A SPECIAL EXCEPTION REQUEST BY STEVE HARPER FOR A SPECIAL EVENT CENTER IN A-R ZONING AT 577 ROLAND ROAD HAD THEIR SAY MONDAY—BUT THE UPSON COUNTY PLANNING COMMISSION VOTED UNANIMOUSLY TO RECOMMEND IT TO THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS—WITH CONDITIONS.
HARPER TOLD THE BOARD RUMORS HAD THE VENUE SCHEDULING ROCK CONCERTS AND MOTORCROSS EVENTS—BUT THAT'S UNTRUE—HE PROPOSES WEDDINGS, BIRTHDAYS, FAMILY AND CLASS REUNIONS .
EX-COUNTY COMMISSIONER STEVE HUDSON—A NEIGHBOR TO THE SITE—GAVE IT A GREEN LIGHT.
ANN CAROL DANIEL—TOLD THE BOARD TRAFFIC CONGESTION WILL BE A PROBLEM—IT SHOULD BE LOCATED ON A STATE ROUTE NOT A COUNTY ROAD. SHE CLAIMED IT WILL COST COUNTY TAX PAYERS BECAUSE PROPERTY VALUES WILL DECREASE.
THE BOARD RECOMMENDED A CAP OF 500 PATRONS, TO MEDIATE NOISE COMPLAINTS -- MUSIC STOPS AT 11PM—AND GOT A PLEDGE FROM HARPER TO BUILD RESTROOMS IF THE COUNTY COMMISSIONERS GIVE FINAL APPROVAL NEXT MONTH.
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