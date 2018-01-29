UPDATE; GANG SHOOTING IN THOMASTON

THE VICTIM—17 YEAR OLD ECTAVIEA BRYANT OF RUTLEDGE, GA. WAS SHOT FIVE TIMES WITH BIRDSHOT FROM A SHOTGUN IN THE BACK OF THE HEAD , ARMS, HAND, AND BUTTOCKS AREA AND WAS TRANSPORTED TO AN OUT OF TOWN HOSPITAL BY AIR AMBULANCE—AT LAST REPORT HE WAS IN ICU. WHEN POLICE ARRIVED BRYANT WAS DOWN AND WAS BLEEDING ON THE STEPS OF THE RESIDENCE AND A 40 CALILBER HANDGUN WAS FOUND AT THE SCENE .
SGT. BRIAN HAMMOCK SAID THERE IS INFORMATION BRYANT WAS TRYING TO LEAVE THE BLOODS GANG AND THAT SPARKED THE SHOOTING-- HE IDENTIFIED THE SHOOTER AS 22 YEAR OLD ADRIAN PORTER OF STONE MOUNTAIN, GA.
PORTER BOOKED FOR AGGREVATED ASSAULT, AGGRAVATED BATTERY/CONSPIRACY TO COMMIT A FELONY—BOND DENIED.
OTHERS CHARGES—JADE LEIGH BRADSHAW OF THOMASTON RECKLESS CONDUCT –BOND SET AT $5000-- HER BOYFRIEND GREGORY JAMES LAWSON OF THOMASTON—CHARGED WITH PARTY TO CRIME AG ASSAULT AND AG BATTERY—PROBATION VIOLATION FOR ROBBERY, , CONSPIRACY TO COMMITT A FELONY—BOND DENIED.
ANGELINA MARIE GARCIA OF CONYERS—PARTY TO CRIME-AG ASSAULT, AG-BATTERY, CONSPIRACY TO COMMIT A FELONY—BOND DENIED.
QUANESEIA ZANOL MASSENBERG—OF CONYERS—CONSPIRACY TO COMMIT A FELONY—BOND DENIED.
PORTER AND THE OTHERS WERE ARRESTED IN AN SUV NEAR WILLOW TREE APARTMENTS—NOT LONG AFTER THE SHOOTING—ACCORDING TO SGT. HAMMOCK.
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