THOMASTON P.D. WORKING A GANGLAND SHOOTING

THOMASTON POLICE CHIEF MIKE RICHARDSON SAYS BLOODS GANG VIOLENCE IS INVOLVED AFTER AN OUT-OF-TOWNER WAS SHOT FIVE TIMES THURSDAY NIGHT AROUND 11;15PM AT 525 6TH AVE.
THE VICTIM—17 YEAR OLD ECTAVIEA BRYANT OF RUTLEDGE,GA. WAS LYING ON THE SIDEWALK WOUNDED BY A SPRAY OF BIRDSHOT TO THE BACK OF THE HEAD, RIGHT ARM AND HAND AND BUTTOCKS AREA—AND WAS TRANSPORTED TO AN AREA HOSPITAL BY AIR AMBULANCE.
ACCORDING TO THE CHIEF—BRYANT WAS ALERT AT THE SCENE—GAVE A DESCRIPTON OF THE GET-A-WAY CAR AND IT WAS STOPPED BY THOMASTON P.D. AND UPSON DEPUTIES.
THE 5 OCCUPANTS OF THE CAR 4 BLACKS—ONE WHITE FEMALE WERE TAKEN INTO CUSTODY AND HELD AT THE UPSON COUNTY JAIL.
SGT. BRIAN HAMMOCK IDENTIFIED THE ACCUSED SHOOTER AS ADRIAN PORTER OF STONE MOUNTAIN.
OTHERS IN THE CAR—GREG LAWSON AND A WHITE FEMALE JADE BRADSHAW BOTH OF THOMASTON, ANGELA GARCIA AND ANOTHER FEMALE FROM CONYERS—QUANNEESHA MASSENBERG.
SGT. HAMMOCK TOLD ZOOM NEWS LATE FRIDAY—INTERVIEWS ARE CONTINUING TO DETERMINE CRIMINAL CHARGES IN THE CASE.
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