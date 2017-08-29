NEW LOCATION FOR CHICKEN HOUSES?

THE UPSON COUNTY COMMISSIONERS HAVE A PUBLIC HEARING SCHEDULED WED AT 6PM ON A REQUEST BY BILL THOMPSON FOR 6 NEW CHICKEN HOUSES ON REST HAVEN ROAD—AN APPEAL FILED BY SEVERAL PROPERTY OWNERS OPPOSED TO THE POULTRY HOUSES. THE PLANNING COMMISSION VOTED 3-2 TO APPROVE THE SPECIAL EXCEPTION.
HOWEVER, THAT HEARING MAY ONLY BE A FORMALITY -- BILL THOMPSON TOLD ZOOM NEWS MONDAY—HE PLANS TO ASK FOR A CONTINUANCE OF THE HEARING—BECAUSE HE MIGHT HAVE A NEW LOCATION FOR THE CHICKEN HOUSES.
PLANNING DIRECTOR DOUG CURRIER SAYS THOMPSON IS ON THE AGENDA FOR THE SEPT. 11TH MEETING OF THE PLANNING COMMISSION REQUESTING A SPECIAL EXCEPTION FOR 6 CHICKEN HOUSES ON LAND NEXT TO HIS ON MORGAN ROAD. THOMPSON ALREADY HAS 4 CHICKEN HOUSES ON HIS PROPERTY ON MORGAN ROAD.
COUNTY MANAGER JIM WHEELESS TOLD US—THE COMMISIONERS MIGHT HEAR FROM THE OPPONENTS AT WEDNESDAY'S HEARING—BUT HE DOES NOT THINK THE BOARD IS OPPOSED TO A CONTINUANCE OF THE HEARING.
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