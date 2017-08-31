GOV. DEAL ORDERS PROBE OF SPALDING CLERK

ACCORDING TO THE POLITICAL WEBSITE—GA-POL. COM—GOVERNOR NATHAN DEAL WAS ORDERED AN INVESTIGATION OF SPALDING COUNTY CLERK OF SUPERIOR COURT MARCIA NORRIS.
THE ORDER SIGNED WEDNESDAY SAYS THE REQUEST FOR THE INVESTIGATION CAME FROM OFFICIALS IN THE GRIFFIN JUDICIAL CIRCUIT—AN INVESTIGATION INTO POSSIBLE MISCONDUCT OR ALLEGED INCAPACITY OF CLERK NORRIS TO PERFORM THE DUTIES OF THE OFFICE.
GOVERNOR DEAL HAS APPOINTED A THREE PERSON PANEL TO CONDUCT THE INVESTIGATION---STATE ATTORNEY GENERAL CHRIS CARR, TINA BLANKINSHIP OF WEBSTER COUNTY AND GREG ALLEN OF FORSYTH COUNTY.
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