REC ALL-STARS IN WORLD SERIES IN MISS.

FROM REC DIRECTOR MINDY DANIEL—THE THOMASTON-UPSON DIXIE YOUTH ALL-STARS ARE IN THE WORLD SERIES IN MISSISSIPPI BUT AS STATE CHAMPS THEY ARE NOW THE GEORGIA ALL-STARS . FIRST GAME SATURDAY AT 10AM WITH TENNESSEE—THEN THEY PLAY NORTH CAROLINA AT 1PM. THEY WILL PLAY AGAIN SUNDAY REGARDLESS OF THE SATURDAY SCORES. THERE'S NO PITCHER—ITS A PITCHING MACHINE ON THE MOUND.
A WEBSITE -- JOCK JIVE DOT COM IS DOING A LIVE STREAM VIDEO OF THE DIXIE YOUTH WORLD SERIES. TO FIND THE LOCAL ALL-STARS GAMES LOG-ON TO DIXIE YOUTH WORLD SERIES -- GEORGIA ALL STARS VS. TENNESSEE—MACHINE PITCH.
MINDY TOLD ZOOM NEWS THERE COULD BE A CHARGE TO VIEW THE GAMES ON LINE.
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