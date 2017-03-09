PIKE COUNTY ACCIDENT--TWO KILLED TWO LIFE-FLIGHTED

ACCORDING TO THE PIKE COUNTY SHERIFF'S OFFICE TWO WERE KILLED -- TWO LIFE-FLIGHTED AFTER A HEAD-ON CRASH ON U.S. 19 JUST SOUTH OF THE LIBARY IN ZEBULON AROUND 6;30AM THURSDAY.
A FORD F-150 PICK-UP DRIVEN BY AUSTIN GREENE, AGE 21 OF THOMASTON WAS TRAVELING NORTH-BOUND AND ALLEGEDLY CROSSED THE CENTER LINE AND HIT A CHEVROLET TRAVERSE WITH THREE OCCUPANTS.
TWO IN THE CHEVROLET WERE DECEASED AT THE SCENE AND A 2ND PASSENGER WAS FREED BY PIKE COUNTY FIRE DEPARTMENT AND LIFE-FLIGHTED TO GRADY.
AUSTIN GREEN WAS HELPED OUT OF HIS TRUCK BY A PASSER-BY—AS IT CAUGHT FIRE AND GREEN WAS LIFE-FLIGHTED TO GRADY MEMORIAL HOSPITAL IN ATLANTA.
NAMES OF THE DECEASED ARE NOT BEING RELEASED UNTIL FAMILY CAN BE NOTIFIED OUT OF STATE—AND PIKE COUNTY S.O. TRAFFIC INVESTIGATORS ARE WORKING TO RE-CREATE THE WRECK SCENE.
SALLIE BARKER OF UPSON REGIONAL MEDICAL CENTER TOLD ZOOM NEWS—THE OCCUPANTS OF THE CHEVROLET WERE CONSULTANTS WORKING ON AN I.T. PROJECT FOR THE HOSPITAL.
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